Allerta Microalghe Tossiche a Ortona e San Vito: Rischio Divieti di Balneazione

L’Agenzia Regionale per la Tutela dell’Ambiente (Arta) ha rilevato una significativa presenza di microalghe potenzialmente tossiche, Ostreopsis ovata, in due tratti di mare nei pressi delle coste di Ortona e San Vito Chietino. Le analisi, effettuate durante i controlli di routine all'inizio di agosto, indicano la possibilità di divieti di balneazione in alcune aree.

Nella zona costiera di Ortona, in particolare nel tratto a 350 metri a nord del fiume Moro, i risultati dei prelievi hanno mostrato una concentrazione di 42.600 cellule per litro d’acqua, superando ampiamente il limite di 30.000 cellule per litro fissato dal Ministero della Salute. Questo ha attivato la fase di emergenza secondo il piano di sorveglianza per la presenza di alghe tossiche, con potenziali restrizioni per la balneazione e l'intensificazione dei controlli da parte dell’Arta.

La situazione a San Vito Chietino, nella zona di Calata Turchino, appare meno critica, con una concentrazione di 19.760 cellule per litro d’acqua, al di sotto della soglia di emergenza. Tuttavia, è stato avviato un livello di allerta per monitorare l'evoluzione della situazione.

Impatto delle Microalghe e Raccomandazioni

Le microalghe Ostreopsis ovata proliferano su superfici rocciose e possono diventare pericolose quando si verificano fioriture e condizioni meteorologiche che favoriscono la formazione di aerosol marino, come tempeste e mareggiate. L’Arta avverte che queste alghe possono causare problemi di salute nei bagnanti e nelle persone che si trovano lungo la costa, con sintomi che includono rinite, faringite, laringite, bronchite, febbre, dermatite e congiuntivite.

Inoltre, si raccomanda di evitare il consumo di frutti di mare crudi raccolti nelle aree colpite dalla proliferazione delle alghe, come i ricci di mare, che possono accumulare tossine dannose per l'uomo.

Dichiarazioni dell’Arta

Il direttore generale dell’Arta, Maurizio Dionisio, ha affermato: “Al momento la situazione non desta particolare preoccupazione grazie alle condizioni meteo-marine che non favoriscono la dispersione delle tossine. Tuttavia, in caso di venti forti e mareggiate, la situazione potrebbe peggiorare, poiché le alghe rilasciano tossine nell’aria quando si infrangono contro le rocce, rendendo pericoloso anche stazionare sulla riva.”

Dionisio ha annunciato che, a partire da domani, i campionamenti verranno effettuati con cadenza giornaliera per monitorare attentamente il fenomeno e garantire un'informazione tempestiva a cittadini e turisti.

Monitoraggio Continuo

Le autorità locali e l’Arta stanno lavorando per garantire la sicurezza delle acque e della popolazione. I cittadini e i turisti sono invitati a prestare attenzione alle comunicazioni ufficiali e a rispettare eventuali divieti di balneazione che potrebbero essere emessi in base all'evoluzione delle condizioni ambientali.

La situazione resta sotto costante osservazione, e l’Arta continuerà a fornire aggiornamenti regolari per mantenere la comunità informata sui rischi legati alla presenza di microalghe tossiche nelle acque costiere.