Allerta meteo a Ortona: attivato il Coc tra controlli e emergenza crescente

Con l’arrivo dell’allerta arancione e condizioni meteo in peggioramento, il Comune attiva il Centro operativo comunale per coordinare interventi e garantire sicurezza alla popolazione.

Il Comune di Ortona ha attivato il Centro operativo comunale (Coc) per fronteggiare l’ondata di maltempo prevista nelle prossime ore, caratterizzata da condizioni potenzialmente critiche e da un livello di allerta arancione diramato dalla Protezione civile.

Il provvedimento è stato disposto dal sindaco Angelo Di Nardo attraverso un’ordinanza urgente, con l’obiettivo di garantire un monitoraggio costante della situazione e una risposta tempestiva in caso di necessità. La struttura è stata allestita presso la sede comunale di via Cavour e resterà operativa fino al completo superamento dell’emergenza.

All’interno del Coc sono state attivate diverse funzioni di supporto, tra cui quelle dedicate al volontariato, alla viabilità e al coordinamento generale delle operazioni. Un dispositivo organizzativo che consente di gestire in modo centralizzato eventuali criticità legate a piogge intense, vento e possibili disagi sul territorio.

Coinvolte anche le principali realtà del soccorso locale, come la Croce Rossa Italiana e le associazioni di Protezione civile convenzionate con l’ente, tra cui la Cnab di Ortona. Le squadre sono pronte a intervenire per supportare la popolazione e garantire assistenza nelle aree più esposte.

Oltre al numero unico di emergenza Nue 112, il Comune ha messo a disposizione ulteriori contatti telefonici per segnalazioni e richieste di aiuto, rafforzando così il sistema di comunicazione con i cittadini.

L’attivazione del Coc rappresenta una misura preventiva fondamentale, soprattutto in presenza di fenomeni meteorologici in rapido peggioramento. Le autorità invitano la popolazione alla massima attenzione, raccomandando comportamenti prudenti e il rispetto delle indicazioni ufficiali.

Le prossime ore saranno decisive per valutare l’evoluzione della situazione, mentre il dispositivo comunale resta in stato di piena operatività per garantire sicurezza e interventi tempestivi.