Allerta temporali e nubifragi per prossime 48 ore su gran parte della penisola

Nel corso delle prossime 48 ore l'Italia sarà terreno di scontro tra due masse d'aria molto diverse tra loro. La prima azione caldo umida di matrice afro mediterranea relativa all'evoluzione di un minimo attualmente tra la Francia meridionale e le Baleari contrasterà con le correnti in discesa dal nord Europa, associate all'evoluzione di un vortice sul Baltico. Correnti da sud e aria fresca da nordest si daranno appuntamento sulle regioni settentrionali dando luogo alla formazione di un intenso fronte temporalesco che poi scivolerà gradualmente lungo la penisola per interessare il Centro e infine anche il Sud. I fenomeni colpiranno duramente risultando spesso violenti e accompagnati da grandine e colpi di vento.

Martedì:

Nord nubi sparse e schiarite al mattino senza fenomeni significativi. Nel pomeriggio intensificazione dell'instabilità con formazione di temporali anche forti dalle Alpi occidentali in movimento verso le Pianure. In serata I fenomeni potranno risultare forti su tutta la Val Padana, da Ovest a Est, ma in particolar modo sull'Emilia Romagna. Possibili forti temporali su Milano, Bergamo, Verona, Vicenza, Padova, Bologna, Modena, Ferrara. Associati ai temporali anche grandine e colpi di vento. In nottata ancora piogge e temporali, localmente forti in Emilia Romagna.

Centro piogge e locali temporali in Sardegna, nubi in aumento sui settori peninsulari con qualche debole pioggia da ovest, nel pomeriggio qualche temporale tra dorsale e Adriatico. Tra sera e notte intenso peggioramento da nord con forti temporali sulla Toscana in estensione la notte a Umbria e Marche. I temporali potranno accompagnarsi a grandinate e colpi di vento.

Sud: In prevalenza soleggiato al mattino seppur con nubi in aumento su Campania, Molise e Puglia, pomeriggio con qualche piovasco o temporale tra Dorsale campana, Molise e Puglia settentrionale. In nottata nubi sparse generalmente innocue.

Temperature in ulteriore calo al Centro Nord, stabili al Sud con valori massimi fino a 40°C in SiciliaMeteo

Mercoledì:

Nord al mattino ultimi temporali in Emilia Romagna localmente ancora ma in rapido assorbimento. Nuvolosità irregolare altrove con schiarite più ampie sulle Alpi. Nel pomeriggio ampie schiarite un po' ovunque salvo variabilità e qualche sporadico piovasco sulle Alpi occidentali. Bel tempo la sera.

Centro maltempo al mattino con forti temporali tra Toscana, Umbria e Marche in graduale estensione entro il pomeriggio a Lazio e Abruzzo. Nel contempo tenderà a migliorare da nord. Attenzione ai fenomeni localmente forti e accompagnati da grandinate e colpi di vento. In serata migliora anche su Lazio e Abruzzo.

Sud al mattino ancora discreto al più variabile, nel pomeriggio peggiora su campania , Molise e Puglia settentrionale con piogge e temporali anche forti in marcia verso Basilicata e resto del Sud peninsulare in serata.

Temperature stazionarie al Nord, in calo al Centro, anche netto a est, in diminuzione al Sud peninsulare, ma con valori massimi ancora molto elevati sulla Sicilia, fino a 38-40°C.