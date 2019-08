Allerta temporali, sulle regioni del nord e centro Italia

L'alta pressione delle Azzorre continua a proteggere le latitudini centro-meridionali del continente favorendo condizioni di prevalente stabilità anche sull'Italia.

Tuttavia si manifestano, di tanto in tanto, alcune infiltrazioni di aria umida e più instabile dall'Atlantico all'interno del campo di alta pressione, responsabili di locali condizioni di instabilità al Nord, destinate a ripetersi anche nel corso di venerdì con fenomeni anche di forte intensità e accompagnati da grandine.

METEO VENERDÌ.

Al Nord mattinata instabile sulle zone nordoccidentali con piogge e temporali su Piemonte e alta Lombardia, localmente violenti e grandinigeni, in rapida propagazione al Triveneto dove diverranno più intensi entro sera a ridosso dell'arco alpino.

Qualche temporale in sconfinamento a Liguria ed Emilia Romagna, tendente ad intensificarsi in serata sulle aree orientali della regione, quando contemporaneamente il tempo tornerà a migliorare al Nordovest.

Al Centro mattinata variabile su Toscana, Umbria e alte Marche con possibilità di qualche piovasco sparso, asciutto con maggiori aperture altrove.

In giornata permanenza di annuvolamenti sparsi sul versante tirrenico più frequenti sulle zone interne, associati a locali focolai temporaleschi in Appennino, in intensificazione in serata sulle coste marchigiane ed in propagazione a quelle abruzzesi.

Al Sud prevale il bel tempo, pur con sole offuscato da velature e strati alti del tutto innocui.

Temperature in aumento al Sud e sulle isole maggiori, dove si andrà oltre le medie del periodo.