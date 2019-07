Alta pressione in rialzo, da metà settimana rimonta dell'anticiclone e torna ilcaldo

Dopo l'attuale fase di maltempo l'anticiclone delle Azzorre proverà a estendersi nuovamente verso l'Europa centrale e l'Italia e in buona parte ci riuscirà ma sul nord Atlantico una tenace depressione centrata sul Regno Unito gli darà filo a torcere.

Le perturbazioni associate al vortice riusciranno infatti a scalfire il promontorio anticiclonico sul suo bordo settentrionale portando un po' di instabilità sulle regioni settentrionali e localmente anche al Centro.

Questo a partire da mercoledì dopo una giornata di martedì che vedrà sostanziali condizioni di tempo buono su tutto il Nord e il Centro mentre al Sud avremo ancora dei temporali.

Meteo mercoledì:

Nord: tempo discreto in pianura salvo locali annuvolamenti, variabilità in Liguria e su Alpi e Prealpi, qui con qualche piovasco tra il pomeriggio e la sera.

Centro: bel tempo prevalente con qualche innocua velatura in arrivo.

Sud: Bel tempo, isolati piovaschi pomeridiani sui rilievi della Calabria.

Temperature in aumento.

Venti settentrionali con ultimi rinforzi al Sud, tendono a piegare da SO al Nord.

Mari mossi i bacini meridionali, poco mossi gli altri.

Meteo giovedì:

Nord: nuvolosità irregolare con qualche sporadica pioggia al mattino e fenomeni più diffusi nelle ore centrali, anche a sfondo temporalesco su Alpi e Prealpi ma localmente anche in pianura. Migliora la sera.

Centro tempo discreto al mattino salvo annuvolamenti sulla Toscana settentrionale, pomeriggio con qualche piovasco o temporale sui rilievi. Migliora la sera.

Sud: Tempo buono o discreto con qualche isolato piovasco pomeridiano in Appennino.

Temperature stabili o in lieve calo al Nord, in lieve aumento al Centro Sud.

Venti deboli sud occidentali.

Mari mossi.

Meteo Venerdì:

Pressione in aumento sull'Italia con tempo discreto su pianure e litorali, ancora qualche acquazzone pomeridiano su Alpi, Prealpi e Appennini. Temperature in ulteriore lieve aumento.

Meteo weekend: Pressione in ulteriore rinforzo sull'Italia con un contributo africano. Il tempo dovrebbe risultare buono o discreto ovunque salvo scarsa instabilità diurna sui rilievi. Temperature in ulteriore aumento con valori sopra media da Nord a Sud.