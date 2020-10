Alta pressione oggi e domani sulla Penisola, bel tempo con temperature gradevoli

Dopo il passaggio dell'ultima perturbazione che mercoledì attraversa l'Italia da nord a sud l'alta pressione tornerà a rinforzare dall'Europa sudoccidentale proteggendo gran parte degli stati centrali e meridionali del Continente.

Anche l'Italia rientrerà nei suoi progetti e beneficerà di una fase di qualche giorno dal tempo più stabile e soleggiato. Le temperature torneranno ad aumentare giorno dopo giorno portandosi su valori diurni gradevoli, spesso superiori ai 20°C.

Più fresco rimarrà il clima di notte e al primo mattino, sia per l'aria fredda al seguito del fronte che per le maggiori schiarite notturne.

Tuttavia la parentesi stabile non avrà lunga vita e già nel corso del weekend subirà una battuta d'arresto per la discesa di un'area depressionaria dal Nord Atlantico verso il Mediterraneo.

METEO ITALIA GIOVEDÌ.

Tempo stabile e in gran parte soleggiato su tutta le regioni con cieli sereni o poco nuvolosi, ad eccezione di una residua variabilità fino al mattino su bassa Calabria tirrenica, nordest Sicilia e Salento dove saranno possibili ancora gli ultimi piovaschi legati alla perturbazione del giorno precedente, seppur in rapido esaurimento e con tendenza a schiarite.

Temperature in lieve rialzo con massime sui 20/22°C e punte di 24°C su tratti della Sardegna meridionale, fino a 26°C in Sicilia sul Catanese interno

.METEO ITALIA VENERDÌ. Sarà ancora l'anticiclone a dominare la scena sull'Europa meridionale e sull'Italia, dove il tempo si manterrà stabile e in gran parte soleggiato.

Si assisterà però ad un aumento della nuvolosità alta e stratificata a partire dalle regioni del Nord Italia, per l'avvicinamento della parte più avanzata della perturbazione collegata alla depressione nord atlantica che starà puntando la Francia.

In serata nuvolosità medio-alta e stratificata piuttosto estesa al Nord, ma senza fenomeni.

Temperature stabili o in ulteriore lieve aumento al Sud peninsulare.

TENDENZA SUCCESSIVA. Peggioramento nel weekend al Nord con piogge e rovesci in estensione verso le regioni centrali e successivamente quelle del Sud.