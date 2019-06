Alta pressione sulla Penisola, caldo nella media stagionale, rischio di temporali in quota

Un campo di alta pressione continua a proteggere il Mediterraneo centrale e l'Italia favorendo condizioni di prevalente stabilità sullo Stivale, ad eccezione di alcuni addensamenti in prossimità delle Alpi occidentali. Qui lievi infiltrazioni di aria umida dai quadranti sudoccidentali all'interno dell'alta pressione determinano anche qualche scroscio di pioggia accompagnato da alcuni temporali in avvio di giornata tra Verbano e Lombardia nordoccidentale, seppur si tratti di fenomeni a carattere molto localizzato. Altrove il tempo è tutto sommato soleggiato, salvo qualche foschia locale su tratti costieri e pianure adiacenti ma in dissolvimento con l'azione del sole.



Nonostante la presenza dell'alta pressione ed in un contesto in prevalenza soleggiato, alcuni temporali di calore si formeranno nelle ore centrali della giornata in prossimità delle zone montuose. In particolare al Nord a ridosso delle Alpi con sconfinamenti serali alle pianure piemontesi e a quelle lombarde, qualche temporale inoltre sull'Appennino Ligure-Emiliano con locali sconfinamenti serali alla pianura dell'Emilia.

Temporali diurni attesi inoltre sull'Appennino centro-meridionale, oltre che sul Salento interno e sui rilievi della Sicilia. Fenomeni ovunque destinati ad esaurirsi nel corso della serata.

Temperature più o meno stabili rispetto al lunedì, su valori estivi ma senza eccessi di calore.