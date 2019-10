Alternative sicure alla modalità incognito di Google

Sarà capitato a tutti di utilizzare la modalità incognito di Google Chrome: chi per sfuggire ai cookies, chi per non mostrare le proprie ricerche in dispositivi condivisi, che semplicemente per non essere targettizzato dalle pubblicità. Purtroppo, come molti già sospettavano, la modalità Incognito non è al cento per cento sicura e lascia comunque alcuni spazi di tracciamento. Infatti, il vostro internet provider potrà sempre localizzarvi attraverso l’indirizzo IP. Inoltre, un esperimento effettuato da DuckDuckGo, un motore di ricerca pensato e realizzato per proteggere la privacy degli utenti del web, ha dimostrato come le ricerche in incognito danno comunque dei risultati personalizzati, lasciando dei dubbi – nonostante la smentita di Google – sul reale funzionamento della modalità in incognito.

Come possiamo fare dunque per navigare davvero in incognito e far sì che le nostre ricerche non vengano tracciate da cookie e simili? Possiamo adottare diverse soluzioni molto semplici e alla portata di tutti. Tra queste c’è l’installazione di uno dei seguenti browser:

Brave

È uno dei browser più recenti, pensato proprio per garantire la privacy e la protezione degli utenti. Brave browser infatti – disponibile anche su Android – riesce a bloccare annunci pubblicitari, tracker e cookies che aiutano le grandi compagnie a targettizzare gli utenti. Inoltre ha dalla sua una velocità di ricerca molto alta.

Firefox Focus

Tutti conosciamo Mozilla Firefox, un browser che ha saputo dar del filo da torcere a Chrome. Questa versione di Firefox, Focus, sviluppata a partire da un’estensione per iOS, è stata realizzata per impedire il monitoraggio da parte di cookies e trackers mentre gli utenti navigano online, salvaguardando almeno una parte della privacy.

Tor

Non molto conosciuto, è in realtà il sistema più efficace per evitare di essere tracciati online e navigare in modo davvero anonimo. Tor- acronimo di The onion router – è infatti in grado di criptare la rete mentre navighiamo nascondendo tutte le informazioni su di noi e rendendole inaccessibili ad occhi indiscreti.

DuckDuckGo

Creato nel 2018, come riportato sopra, questo motore di ricerca ha come scopo primario la protezione della privacy. DDG infatti non traccia e non trattiene nessun dato degli utenti ed in questo modo non ci saranno ricerche personalizzate e pubblicità invasive.

Oppure possiamo addirittura optare per soluzioni più efficaci come possono essere le connessioni ultra sicure fornite dalle virtual private network. VPN cos’è? Si tratta di un servizio molto semplice da usare: non dovrete far altro che installare un piccolo software che andrà a creare un tunnel in cui vi infilerete al momento della connessione alla rete internet. Attraverso questo tunnel – virtuale ovviamente – sarete completamente schermati da ogni tracciamento, potrete nascondere il vostro indirizzo IP e garantirvi una protezione anche contro possibili attacchi informatici.

Volete navigare in modo davvero anonimo? Non vi resta che scegliere il sistema che fa per voi!