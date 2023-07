Anche l'Abruzzo sotto la morsa del caldo, oggi in regione raggiunti i 42 gradi

Abruzzo ancora nella morsa del caldo, temperature alte sia sulla costa, dove a farla da padrone è l'afa, sia nell'entroterra.

Secondo le rilevazioni dell'associazione Caput Frigoris, sono stati raggiunti i 42 gradi a Castiglione a Casauria (Pescara), i 40,4 gradi in località Monticchio dell'Aquila e i 40,1 a Bussi sul Tirino (Pescara) e i 39,6 gradi ad Atessa (Chieti). Superati i 30 gradi anche nelle località montane: sull'Altopiano delle Cinque Miglia, 1.250 metri di altitudine, il termometro ha raggiunto i 33,7 gradi, a Castel Del Monte, 1.325 metri, i 33,2 gradi, al Lago di Campotosto, 1.410 metri, i 30,9 gradi, a Rocca Calascio, 1.450 metri, i 31,6 gradi e a Santo Stefano di Sessanio, 1.220 metri, i 34,5 gradi. Le temperature, stando alle previsioni, sono destinate a salire ancora nelle prossime ore.

Pescara è per la 12/a giornata consecutiva, e lo sarà anche domani, tra le città con il bollino rosso del ministero della Salute, che nel suo bollettino sulle ondate di calore indica il massimo rischio caldo per tutta la popolazione. Il livello 3 dichiarato dal ministero indica condizioni di emergenza (ondata di calore) con possibili effetti negativi sulla salute di persone sane e attive e non solo sui sottogruppi a rischio come gli anziani, i bambini molto piccoli e le persone affette da malattie croniche; tanto più prolungata è l'ondata di calore, tanto maggiori sono gli effetti negativi attesi sulla salute.



Secondo gli esperti di AbruzzoMeteo.org, sull'Abruzzo "nel corso del pomeriggio è previsto un deciso rinforzo dei venti di Libeccio con Garbino sul versante adriatico che potrà soffiare anche in maniera impetuosa; a causa del rinforzo dei venti di Libeccio, le temperature subiranno un generale e sensibile aumento soprattutto nel Teramano, nel Pescarese e nel Chietino, con valori massimi che potranno agevolmente superare i +40°C sulle zone collinari e costiere, con valori massimi occasionalmente superiori ai +41°C/+43°C. Il caldo intenso sul versante adriatico proseguirà anche in nottata e nella mattinata di martedì, mentre dalla serata è attesa una graduale attenuazione dei venti di Libeccio, in attesa del transito della perturbazione che porterà forti temporali".