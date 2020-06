Ancora allerta maltempo sull'Italia, forti temporali in giornata

l'Italia continua a risentire dell'azione di disturbo di due vortici ciclonici, posizionati rispettivamente sulla Bretagna e sulla Romania.

Una configurazione che tecnicamente viene definita "a occhiale" che sarà responsabile ancora di locali condizioni di instabilità anche perturbata nel corso della giornata soprattutto al Nord ma non solo, nelle ore pomeridiane anche su parte del Centro Sud eccetto l'estremo sudovest più protetto dall'alta pressione.



Meteo prossime ore :

Nord, tempo instabile perturbato al Nordovest con piogge e temporali, anche intensi su Liguria, medio alto Piemonte e medio alta Lombardia con possibili nubifragi e locali grandinate. Maggiore variabilità su Emilia orientale, Romagna e Triveneto con qualche isolato piovasco al mattino e instabilità temporalesca più diffusa nelle ore centrali e prime ore della sera. Migliora tra la sera e la notte.

Centro, ampie aperture al mattino salvo variabilità e qualche piovasco sull'alta Toscana. Maggiore instabilità nelle ore centrali con rovesci e temporali, più probabili e diffusi nelle zone interne ma in locale sconfinamento fino all'entroterra costiero. Migliora poi in serata.

Sud, iniziali condizioni di tempo buono o discreto con locali annuvolamenti sulle regioni tirreniche e sulla Puglia ma senza fenomeni. Nelle ore centrali instabilità in intensificazione sulle zone interne con possibilità di rovesci e temporali, localmente intensi sulla Puglia. Nubi e fenomeni in assorbimento per le ore serali.

Temperature in lieve calo al Nordovest, in lieve aumento al Sud, stabili altrove. Punte massime di 30°C su est Sicilia e 28°C sul Tavoliere.

Venti da O/SO deboli sui bacini orientali , moderati sui bacini occidentali e settentrionali.

Mari mossi o localmente molto mossi i bacini centro settentrionali, poco mossi o mossi gli altri.