Ancora piogge sull'Italia, piogge sopratutto al nord, miglioramento al centro, clima ancora mite

Sono in arrivo sulla Penisola altre piogge che interesseranno sopratutto il Nord e i versanti tirrenici saranno le zone più esposte ai fronti perturbati in risalita dal mediterraneo occidentale e che convogliano nubi e piogge a più riprese. Un'intensificazione del maltempo è attesa già nella serata di martedì sulle regioni nord-occidentali e in Sardegna con fenomeni anche a carattere temporalesco tra Liguria e Toscana.

MERCOLEDI' NUOVA PERTURBAZIONE - Nel corso della notte il fronte si estenderà verso Est e mercoledì insisterà ancora tra Lombardia e Triveneto, sulle regioni centrali in particolare zone interne tirreniche e al Sud tra Campania, Calabria e dorsale.

Nuvolosità irregolare in transito anche sul versante adriatico e ionico seppur con fenomeni più sporadici che saranno comunque probabili tra Puglia, Basilicata e Calabria ionica. Qualche fugace acquazzone è atteso anche sulla Sicilia settentrionale, in particolare messinese e area dello Stretto. In giornata migliora temporaneamente al Nord Ovest, dove tuttavia già in serata sono attese altre piogge.

TREGUA AL CENTRO-SUD - Tra giovedì e venerdì la tendenza è verso una fase più stabile e un più soleggiata sulle regioni centro-meridionali grazie a un aumento della pressione sul Mediterraneo centrale, anche se da Sabato potrebbe tornare a peggiorare sulle Isole maggiori. Il Nord e la Toscana dovranno invece ancora fare i conti con nubi e piogge legate al flusso umido sudoccidentale pilotato dalla depressione nei pressi delle Isole britanniche.

CLIMA MOLTO MITE - Il dominio di correnti meridionali o sud-occidentali manterrà un contesto climatico piuttosto mite con valori anomali per il mese di Novembre e anche nei prossimi giorni non sono attesi sostanziali cambiamenti.

Le temperature minime continueranno a rimanere ovunque al di sopra dei 10°C, anche intorno ai 15°C al Centro-Sud, mentre le massime saranno generalmente comprese tra 15 e 20°C con punte superiori sulle regioni meridionali.