Ancora pioggia e freddo sulla Penisola, qualche miglioramento al nord, vortice piovoso verso il sud

Un nuovo vortice accompagnato da aria fredda è provenuto dal Nord Europa ed ha raggiunto il Nord Italia nella notte, accompagnando un sistema frontale che ruota intorno al suo centro e ha ripreso ad interessare parte d'Italia con fenomeni di maltempo, nevosi dai 1000m circa su Alpi e Appennino Settentrionale, a tratti più in basso. In particolare un ramo della perturbazione è transitato nella notte sull'estremo Nordovest scaricando piogge sparse sul Piemonte occidentale e sull'Imperiese con nevicate sulle Alpi dai 1000m circa. Interessate soprattutto le Alpi Marittime con accumuli fino a circa 5/10cm dai 15000m, anche se la situazione in queste zone è già in miglioramento grazie allo spostamento del fronte verso il Mar Ligure.

I cieli si sono già liberati quasi ovunque al Nordovest ed hanno consentito alle temperature minime di scendere molto in basso per il periodo, tanto che si sono registrate punte di 3/4° in prossimità del confine tra Piemonte e Lombardia.

Un altro ramo della perturbazione collegato allo stesso vortice ha raggiunto il Nordest e la Romagna con ripresa delle piogge e nevicate in montagna a quote piuttosto basse per la stagione, con i fiocchi che si sono spinti fino a 800/900m sulla dorsale romagnola, localmente fino a 500m, 1000/1200m su Prealpi Venete e Dolomiti Meridionali, fino a 700/800m su Brennero e Tarvisiano e la pioggia che cade in pianura con temperature davvero basse per il periodo, anche con soli 5/6° nelle ore più fredde.

Proprio in Romagna, a causa delle abbondanti piogge degli ultimi giorni, si sono avuti seri danni alla briglia del Marecchia sul Ponte Verucchio a Rimini. Il ramo più meridionale del fronte ha raggiunto anche le regioni meridionali, provocando qualche pioggia tra Campania, Molise e Basilicata e spruzzate di neve fino a 1300/1400m sulla dorsale molisana.

PROSSIME ORE.

Fino al mattino/primo pomeriggio piogge residue su Emilia Romagna e Veneto con neve sulla dorsale in rialzo a 1100m e fenomeni in successiva attenuazione. Asciutto ormai al Nordovest con schiarite anche ampie.

L'instabilità subirà invece una netta intensificazione al Centro-Sud, specie sul versante tirrenico, con piogge e rovesci anche temporaleschi in giornata fin su Sardegna tirrenica e nordest Sicilia, in graduale attenuazione in serata ma in sconfinamento a Puglia e Calabria ionica