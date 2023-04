Ancora sangue sulle strade abruzzesi, 25enne muore in uno scontro tra moto e auto

Un centauro di 25 anni, Alessio Esposito, residente a Pratola Peligna (L'Aquila), è morto dopo essersi scontrato frontalmente con una autovettura sulla strada provinciale di Raiano; il conducente dell'auto, un 82enne di Pratola, è stato trasportato all'ospedale di Sulmona (L'Aquila) per accertamenti.

Esposito faceva il parrucchiere a Sulmona ed era tesserato con la società calcistica dilettantistica ASD Morronese.

Da una prima ricostruzione dell'incidente - gli accertamenti sono eseguiti da carabinieri e vigili del Fuoco di Sulmona - sembrerebbe che l'auto, una Volkswagen Golf, stava svoltando all'incrocio per Prezza, mentre sopraggiungeva la moto in sella alla quale viaggiava Esposito in direzione Pratola. L'impatto è avvenuto nei pressi dell'incrocio: il 25enne è stato sbalzato per una sessantina di metri ed è morto sul colpo.