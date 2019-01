Ancora una perturbazione sulla Penisola, piogge e neve e venti forti previsti per i prossimi giorni

L'Europa centro-settentrionale rimarrà sede di una vasta circolazione ciclonica fredda che ospiterà numerosi vortici depressionari.

Questi orchestreranno diverse perturbazioni che in serie interesseranno, oltre che il Vecchio Continente, anche il Mediterrrano e l'Italia.

Ci attende dunque una settimana decisamente dinamica con via vai di perturbazioni e tempo spesso instabile, a tratti perturbato e mediamente freddo, specie al Nord dove la neve cadrà a quote basse o a tratti anche in pianura.

Il tutto verrà accompagnato da venti a tratti sostenuti o forti tra Tirreno e Isole Maggiori.

Tra mercoledì e giovedì è prevista una nuova perturbazione che attraverserà l'Italia da ovest verso est, con precipitazioni sparse dapprima su Nordovest, poi tirreniche e Isole Maggiori qui anche con temporali, in estensione successiva alle adriatiche e Nordest pur indebolite e molto più localizzate.

Mercoledì debole neve a tratti in pianura sul Nordovest in particolare tra Piemonte sud-orientale, ovest Lombardia e Liguria interna ( fiocchi non esclusi anche a Genova ); in collina sul resto del Nord o a tratti in pianura sull'Emilia.

Neve dai 500-900m al Centro, a tratti più in basso sull'alta Toscana, oltre 900-1300m al Sud.

Giovedì pausa al Nord ma tra sera e notte tornano precipitazioni anche nevose al Nordovest avanguardia di una nuova e più intensa perturbazione.

Venerdì, Questa sarà la più incisiva della serie e colpirà soprattutto Nord, centrali tirreniche e Sardegna con precipitazioni diffuse e a tratti abbondanti in particolare a ridosso dei rilievi. Nevicate finalmente copiose interesseranno le Alpi inizialmente fino al fondovalle, ma con quota in progressivo rialzo su quelle centro-orientali. Neve fino in pianura tra Lombardia occidentale, Piemonte, entroterra savonese, inizialmente a quote collinari sul resto del Nord ma in netto rialzo in giornata. Tendenza a pioggia fin sulle alte quote anche sull'Appennino.

Situazione molto evolutiva e delicata, che necessiterà di ulteriori conferme e aggiornamenti meteo.

Temperature: farà freddo al Nord, saliscendi termico al Centrosud.