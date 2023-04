Anniversario terremoto L'Aquila, la premier Meloni sarà alla messa in ricordo della tragedia

Alle 3:32 del 6 aprile 2009 una scossa di magnitudo 6.3 distrusse L'Aquila e 56 borghi del cratere ma soprattutto causò 309 vittime, oltre 1.500 feriti e 100 mila sfollati, danni incalcolabili.

La premier Giorgia Meloni sarà all'Aquila alla Messa celebrata dal Cardinale Giuseppe Petrocchi, in programma mercoledì 5 aprile alle ore 18 nella chiesa di Santa Maria del Suffragio uno dei simboli del sisma la cui cupola è crollata in diretta tv giorni dopo la devastante scossa delle 3.32 del 6 aprile 2009.

Tra gli eventi attesi dell'anniversario, la fiaccolata nel capoluogo promossa come sempre dal Comitato familiari delle vittime, in collaborazione con il Comune. Il percorso si snoderà, a partire da mercoledì alle 21.30, lungo via XX Settembre, con breve sosta di fronte la Casa dello studente e si concluderà al Parco della Memoria.

Lì, la ricercatrice turca Cansu Sonmez, dottoranda al Gssi, accenderà il braciere della memoria, prima che vengano scanditi i nomi delle vittime.