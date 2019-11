Annuncia il suo suicidio su Fb, poi si butta dal Viadotto

Un giovane di Roseto, Berardo R, 19 anni, si è tolto la vita buttandosi da un viadotto sul Salinello.

Il tragico gesto era stato annunciato in un video da lui girato qualche giorno fa, ma postato sui social solo qualche minuto prima dell'insano gesto.

Da una prima ricostruzione fatta dai carabinieri il giovane ha percorso il tratto di A14, nel comune di Tortoreto, ha lasciato la macchina in sosta, si è arrampicato sulle reti di protezioni e si è lanciato nel vuoto. Il ponte è alto un centinaio di metri. A dare l'allarme sono stati alcuni automobilisti. Il giovane, dopo aver conseguito il diploma di geometra, in questo periodo stava facendo il tirocinio.

Il video è stato girato venerdi e pubblicato poco prima di morire sulla pagina Fb e YouTube. Dice di essere stanco della vita e annuncia che si ucciderà lunedì. "Spero che la morte abbia più senso della vita", è una delle sue ultime frasi. E infine, in riferimento sempre al video, raccomanda: "Non guardatelo, non condividetelo".