Ansia e Ricerche per la Scomparsa di Barbara Gagliardi: La Sua Auto Ritrovata a Roccamorice

Barbara Gagliardi, una 46enne di Chieti, è scomparsa nel nulla lunedì mattina dopo essere uscita di casa in via Gigli per andare al lavoro. Da allora, non si hanno più sue notizie. La sua auto, una Nissan Micra rossa, è stata ritrovata nel parcheggio dell’Eremo di Santo Spirito a Roccamorice con il cellulare all'interno, aumentando l'angoscia dei familiari e degli amici.

La scomparsa è stata denunciata dal compagno, che ha segnalato l’anomalia di un comportamento mai visto prima in Barbara. Da ieri sera, le ricerche sono in corso nei boschi attorno all’eremo, con il supporto di cani specializzati nella ricerca di persone.

L'associazione Penelope ha lanciato un appello alla comunità, invitando chiunque abbia informazioni utili a contattare il numero 3475922521 o il pubblico soccorso 112, anche in forma anonima.

Le autorità e i soccorritori continuano a cercare Barbara con la speranza di ritrovarla sana e salva, mentre cresce la preoccupazione per il suo destino.