Anticiclone Africano da giovedì, punte di 28-30°C entro il WEEKEND

Dopo il passaggio di un veloce fronte freddo mercoledì da nord verso sud l'alta pressione tornerà ad espandersi dalla Penisola Iberica verso il Mediterraneo centrale e ingloberà anche l'Italia.

Il tempo tornerà rapidamente a stabilizzarsi sulle nostre regioni già da giovedì e le temperature subiranno un costante aumento, anche grazie al supporto di correnti calde nord africane che convergeranno all'interno del campana anticiclonica.

Gli unici disturbi saranno rappresentati dal passaggio di velature e stratificazioni alte che da venerdì offuscheranno i cieli di molte delle nostre regioni a partire da ovest, con nubi che si faranno più compatte nel corso del weekend al Nord, tanto che sulle Alpi potranno verificarsi alcuni scrosci di pioggia.

Ma per un cambiamento significativo dovremo attendere l'avvio della prossima settimana, quando da ovest si farà strada una perturbazione responsabile di un peggioramento, con le prime avvisaglie già domenica sera a partire dal Nordovest.

METEO FINO A VENERDÌ.

L'alta pressione favorirà una sequenza di giornate stabili e in gran parte soleggiate, soprattutto giovedì, mentre venerdì il passaggio di velature e strati alti offuscherà il cielo senza però compromettere il bel tempo prevalente.

Qualche addensamento un po' più compatto si avrà nel pomeriggio sulle zone alpine, ma senza fenomeni di rilievo.

Temperature in rialzo con massime che raggiungeranno i 26/27°C venerdì al Nord, sulle zone interne del Centro, sul Foggiano e versante occidentale della Sardegna.

METEO WEEKEND.

Sarà sempre l'anticiclone nordafricano a dettar legge con tempo sostanzialmente stabile, anche se non del tutto soleggiato.

Il passaggio degli strati alti si farà più insistente e le nubi tenderanno ad ispessirsi sabato dando luogo anche ad alcuni rovesci pomeridiani sulle zone alpine.

Ancora tempo anticiclonico e stabile domenica ma con le solite insidie diurne sulle Alpi e con tendenza in serata ad un deciso deterioramento al Nordovest per l'avvicinamento di una perturbazione dalla Francia.

Weekend caldo, con massime che domenica potranno raggiungere e localmente superare i 30°C in Sardegna.