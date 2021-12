Anticiclone ancora sulla Penisola ma insidiato da infiltrazioni fredde balcaniche e qualche pioggia

Un campo di alta pressione si estende dal Mediterraneo verso l'Europa nordoccidentale fino al Regno Unito, abbracciando anche l'Italia. Le regioni adriatiche tuttavia si trovano al limite dell'estensione anticiclonica ed esposte ad infiltrazioni di aria fredda balcanica che avanzano verso ovest fino a risalire tutta la Val Padana. Il versante tirrenico, invece, rimane esposto ad infiltrazioni di aria umida e più mite da ovest, responsabile di addensamenti che si faranno crescenti nei prossimi giorni, generando anche qualche debole pioggia. Ma vediamo nel dettaglio come saranno i prossimi giorni:

METEO PROSSIME ORE. Aria fredda balcanica cerca di affluire dall'Adriatico verso lo Stivale, mentre da ovest si fanno strada infiltrazioni umide che raggiungono le regioni tirreniche, pur in presenza dell'anticiclone tra il Mediterraneo e l'Europa nordoccidentale. Ne conseguirà comunque un aumento della nuvolosità sulla Pianura Padana con cieli nuvolosi anche in Liguria, Toscana e poi restanti regioni tirreniche; qualche pioggia tra Veneto orientale e Friuli VG, Sardegna, in serata anche su bassa Campania e Calabria tirrenica. Più soleggiato su Alpi e adriatiche. Temperature in diminuzione, specie al Nord e sulle adriatiche.

METEO GIOVEDÌ. L'anticiclone inizia ad indebolirsi e dai quadranti occidentali si intensifica l'afflusso di correnti umide, responsabili di nubi e qualche pioggia sparsa su Levante Ligure e regioni tirreniche centro-settentrionali, ma anche su Umbria, Marche interne, isolate non escluse su Campania ed est Sicilia. Più soleggiato su Alpi, Sardegna e regioni adriatiche centro-meridionali. Nebbie e nubi basse sempre presenti in Val Padana, specie sui settori centro-meridionali.