Anticiclone in indebolimento, qualche pioggia in arrivo al nord ma prevale il sole

Il campo di alta pressione che protegge l'Europa centro-meridionale favorendo tempo stabile anche sull'Italia sta per subire un attacco sul suo perimetro settentrionale, ad opera di un fronte di origine atlantica piuttosto blando. I suoi contenuti effetti si avvertiranno venerdì su parte d'Italia, mente oggi, giovedì, la giornata proseguirà sulla falsa riga di quella di ieri, ovvero con tempo stabile ma con forti inversioni termiche al Centro-Nord, foschie e nebbie sulla Val Padana, qualche nube innocua su Liguria, Sardegna e basso Adriatico.

METEO VENERDÌ.

Il fronte di origine atlantica fatica ad erodere l'alta pressione e sfila verso est lungo il suo bordo settentrionale. Parte di esso riuscirà tuttavia ad infiltrarsi all'interno dell'alta pressione e ad inoltrarsi sul Mediterraneo centrale. Ne conseguiranno al Nord annuvolamenti su Liguria di Levante con pioviggini sullo Spezzino, nuvoloso o nebbioso sulla Val Padana centro-orientale, maggiori aperture su Piemonte e alto Friuli VG, bel tempo prevalente sull'arco alpino.

Al Centro irregolarmente nuvoloso in Sardegna con piovaschi sul versante tirrenico, addensamenti su Toscana, Umbria e alto Lazio con pioviggini sulla Versilia e nevischio sui rilievi tosco-emiliani dai 1400m. Bel tempo sul versante adriatico.

Al Sud tempo stabile e in prevalenza soleggiato, salvo qualche innocuo annuvolamento sulle coste tirreniche peninsulari e del Salento.

METEO SABATO.

Il debole impulso giunto venerdì si andrà a fondere con un'area di bassa pressione presente sul Nord Africa che cercherà di abbracciare gradualmente tutto il Sud Italia.

Si avrà una nuvolosità irregolare sulle regioni centro-meridionali, isole comprese, con qualche isolata pioggia più probabile sulla Sardegna. Non esclusi locali fenomeni anche su Molise orientale, alta Puglia e bassa Calabria jonica. Maggiori schiarite sulle aree tirreniche centro-meridionali, decisamente migliore invece il tempo al Nord, salvo foschie, nebbie o nubi basse in Val Padana, specie nelle ore più fredde anche con qualche gelata notturna in pianura.

METEO DOMENICA.

All'interno del vasto anticiclone resiste una residua e debole circolazione depressionaria in quota il cui centro è spostato sul Nord Africa ed influenza la Sardegna con nubi irregolari, addensamenti anche su medio-basso Adriatico, Basilicata, Calabria e Sicilia, ma senza fenomeni di rilievo.

Altrove tempo stabile e in prevalenza soleggiato, pur con foschie e qualche nebbia nelle ore più fredde sulla Val Padana, specie lungo il corso del Po.