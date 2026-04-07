Anticiclone in ritirata: cambia il meteo, ecco cosa succede fino a giovedì

Alta pressione ancora protagonista ma in indebolimento: attese più nubi, calo termico e primi segnali di instabilità in una primavera ancora dinamica

L’anticiclone subtropicale che negli ultimi giorni ha garantito condizioni stabili sull’Italia mostra i primi segnali di indebolimento. Il campo di alta pressione, con valori compresi tra 1024 e 1026 hPa, tenderà infatti a spostarsi leggermente verso ovest a partire da mercoledì, lasciando spazio all’avvicinamento di una saccatura più fredda dall’Europa orientale. Tuttavia, almeno fino a giovedì, non sono attesi cambiamenti significativi.

Nel breve termine, il quadro meteorologico resta improntato alla stabilità. Al Nord prevalgono condizioni di cielo sereno o poco nuvoloso, con addensamenti più frequenti sulla Liguria, soprattutto nelle ore mattutine. Al Centro cielo generalmente stabile, con qualche nube bassa lungo i litorali tirrenici. Situazione analoga al Sud, dove si registrano locali velature senza fenomeni rilevanti. Le temperature risultano in lieve aumento, con punte fino a 26°C al Centro-Nord e valori più contenuti al Sud.

Per la giornata di mercoledì si prevede una maggiore variabilità. Possibili foschie e banchi di nebbia al mattino sulle pianure del Nord, in rapido dissolvimento, mentre annuvolamenti temporanei interesseranno Lombardia, Triveneto ed Emilia. Al Centro si segnalano nubi più compatte lungo il versante adriatico, ma senza precipitazioni. Al Sud, maggiore instabilità tra Molise, Puglia e zone interne appenniniche, dove non si escludono piovaschi isolati. Le temperature calano leggermente al Nord, mentre restano stabili altrove. I venti nord-orientali si intensificano, soprattutto sull’Adriatico.

Giovedì l’anticiclone continuerà a perdere forza, favorendo una lieve flessione delle temperature e una maggiore presenza di nubi irregolari. Al Nord, nuvolosità in attenuazione nel corso della giornata. Al Centro e al Sud, residui addensamenti mattutini lungo l’Adriatico e variabilità pomeridiana lungo l’Appennino, con possibili fenomeni deboli e isolati. Le temperature si manterranno attorno ai 23°C, con valori leggermente superiori solo in Sardegna.

I venti settentrionali renderanno i mari più mossi, in particolare Adriatico e Ionio, mentre il resto dei bacini resterà poco mosso. Una fase di transizione, dunque, in attesa di un possibile peggioramento più deciso nella seconda parte della settimana.