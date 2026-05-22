Bimbi soli in auto al sole, passante li sente piangere: madre denunciata

Intervento della Polizia Locale vicino via del Corso dopo l’allarme lanciato da un cittadino: i piccoli erano nell’abitacolo mentre la donna era nei negozi.

Due bambini lasciati soli in auto, con la vettura parcheggiata sotto il sole nel centro di Roma. È quanto accaduto nei pressi di via del Corso, dove una donna è stata denunciata dalla Polizia Locale di Roma Capitale con l’accusa di abbandono di minori.

A far scattare l’intervento è stata la segnalazione di un passante, attirato dal pianto dei piccoli proveniente dall’abitacolo. L’uomo ha chiesto l’arrivo di una pattuglia, consentendo agli agenti del I Gruppo Centro di raggiungere rapidamente il luogo indicato.

Una volta sul posto, i vigili hanno accertato la presenza dei due minori all’interno dell’auto in sosta. I bambini, nel frattempo, erano riusciti ad abbassare i finestrini. Gli agenti si sono subito attivati per tranquillizzarli e, contemporaneamente, hanno avviato le ricerche per rintracciare i genitori.

Dopo diversi accertamenti, è stata individuata la madre, che si era allontanata per recarsi in alcuni esercizi commerciali della zona. La donna è stata accompagnata negli uffici del comando di via della Greca per gli approfondimenti del caso.

Vista la gravità della situazione, la Polizia Locale ha informato l’Autorità Giudiziaria e i servizi sociali. Al termine delle verifiche, per la madre è scattata la denuncia per abbandono di minori. La sua posizione resta ora al vaglio degli organi competenti.

L’episodio riporta l’attenzione sui rischi legati alla permanenza dei bambini in auto, soprattutto nelle giornate calde e con veicoli esposti al sole. Anche pochi minuti possono creare condizioni critiche all’interno dell’abitacolo, dove la temperatura può salire rapidamente.