Anticiclone sub-tropicale investe le regioni del nord, a sud ancora fase di maltempo

Il fronte freddo che ha raggiunto lo scorso weekend le regioni centro-settentrionali, è ormai scivolato al Sud, ma continuerà ad influenzare le condizioni meteorologiche su alcune regioni anche tra le giornate di martedì e di mercoledì, con spiccata instabilità atmosferica. Nel contempo, un promontorio anticiclonico di matrice subtropicale, va rinforzandosi sul Mediterraneo occidentale, favorendo il ritorno di condizioni decisamente più stabili e soleggiate al Centro-Nord, tra l'altro con valori termici in graduale rialzo soprattutto in quota.

Nel dettaglio l'evoluzione meteorologica dei prossimi giorni:

MARTEDÌ/MERCOLEDÌ: La discesa di aria fredda lungo il bordo orientale dell'Anticiclone, determinerà ancora frequente instabilità tra martedì e mercoledì tra Puglia, Basilicata, Calabria (specie ionica) e nord Sicilia, con rovesci (talora anche a carattere temporalesco) e nevicate fino a quote collinari specie sull'Appennino calabro e sulle Murge.

Altrove condizioni più soleggiate salvo il transito di velature stratiformi al Centro-Nord e residua nuvolosità medio-bassa in Abruzzo.

GIOVEDÌ/VENERDÌ: Anche nella seconda parte della settimana la situazione rimarrà pressoché immutata: una circolazione depressionaria interesserà il Mar Egeo, favorendo ancora condizioni d'instabilità sul versante ionico di Calabria e Sicilia e sul basso adriatico con formazione di rovesci e anche di qualche temporale, stante una ventilazione più fredda in quota che si manterrà di provenienza nord-orientale.

Nuvolosità alternata a schiarite anche sul medio Adriatico tra Marche, Abruzzo e Molise (qui con isolati piovaschi sulle aree interne esposte ai venti di Grecale); al Nord e sulle regioni del medio-alto Tirreno cieli sereni o poco nuvolosi con qualche velatura in transito, con temperature in ulteriore aumento specie sulle Alpi (possibili valori fino a 10°C a 1.

500 metri).

Tendenza meteo prevista per il fine settimana, Dagli ultimi aggiornamenti dei modelli fisico-matematici, giungono ulteriori conferme per un weekend sostanzialmente stabile e in gran parte soleggiato su tutta la Penisola, con temperature superiori alle medie del periodo specie al Centro-Nord.

Tuttavia nel corso di domenica sembrerebbe possibile un graduale aumento della nuvolosità sull'alto Tirreno a seguito della rotazione della ventilazione dai quadranti occidentali nei bassi strati dell'atmosfera, prodromo di un possibile peggioramento all'inizio della nuova settimana, con il ritorno di qualche pioggia tra Nord-Ovest e sulle regioni centrali.