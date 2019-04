Anticiclone sulle feste di Pasqua, ma attenzione a qualche insidia

Nel weekend di Pasqua l'Italia sarà contesa tra una profonda depressione afro-mediterranea tra il Nord Africa e il Mediterraneo occidentale ed una vasta area di alta pressione sull'Europa centro-orientale. L'azione che comunque prevarrà sarà quella stabilizzante dell'anticiclone, accompagnata tra l'altro dalla risalita di correnti miti dal Nord Africa, anche se ciò non significherà tempo ovunque ben soleggiato. Possibile invece un certo deterioramento del tempo per la giornata di Pasquetta.

SABATO. L'alta pressione avrà la meglio e il tempo si manterrà stabile e in prevalenza soleggiato sulle nostre regioni fino a sabato.

Gli unici disturbi saranno rappresentati dallo scorrimento di innocue e sottili velature che si dipartiranno dalla depressione afro-iberica e che si limiteranno ad offuscare il cielo soprattutto al Nordovest e sulle isole maggiori; da segnalare anche degli annuvolamenti possibili sui rilievi, specie sulle Alpi occidentali, ma senza precipitazioni.

Temperature in rialzo e clima diurno molto mite.

DOMENICA. La domenica di Pasqua si presenterà stabile grazie alla prevalenza dell'alta pressione, ma non del tutto soleggiata.

La causa sarà l'arrivo di corpi nuvolosi medio alti stratificati che si dipartiranno dalla depressione iberica, nubi sicuramente innocue che non riusciranno a produrre piogge, ma riusciranno ad offuscare il sole con velature diffuse e via via più spesse con il passare delle ore, soprattutto sui settori insulari e occidentali della Penisola. Un sole nella maggior parte dei casi pallido caratterizzerà quindi la domenica di Pasqua, ma con clima mite, temperature in aumento e massime anche fino a 22-24° al Nord, centrali tirreniche e sulle Isole Maggiori.

Venti moderati di Scirocco, a tratti forti sulle Isole con mari mossi, molto mossi i bacini meridionali e occidentali.