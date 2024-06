Antidroga: Sequestri da 2 Milioni e Misure Cautelari, Scoperte Ramificazioni nel Cuore dell'Abruzzo!

Le prime luci dell'alba hanno visto l'azione dei finanzieri del Comando provinciale di Bari e dello Scico nell'eseguire un'ordinanza applicativa di misure cautelari contro 31 indagati, coinvolgendo anche le province di Teramo e Chieti.

L'operazione contro il traffico di stupefacenti, che ha visto il coinvolgimento delle forze dell'ordine fin dalle prime ore del giorno, si è estesa anche all'Abruzzo, con sequestri e misure cautelari emessi dal gip del tribunale barese. Le misure riguardano 31 individui, con 15 in carcere, 14 agli arresti domiciliari e 2 sottoposti all'obbligo di dimora, tutti residenti in province come Teramo, Chieti, Bari, Bat e Foggia.

Oltre ai provvedimenti cautelari, è stato emesso un decreto di sequestro preventivo di beni per un valore superiore ai 2 milioni di euro, comprendente terreni agricoli, appartamenti, denaro contante e altro ancora. Gli indagati sono accusati di associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, con sequestri che hanno riguardato circa 150 kg di hashish e 200mila euro in contanti.

L'operazione, definita come l'epilogo di un'articolata attività investigativa, ha rivelato l'esistenza di un gruppo criminale operante principalmente nella provincia di Foggia, con ramificazioni anche nelle province di Bari e Bat. Gli investigatori hanno scoperto l'utilizzo di mezzi finanziari e strumentali, nonché la distribuzione sistematica di stupefacenti in diverse aree, comprese le zone costiere dell'Abruzzo.

Le attività illecite erano celate dietro l'utilizzo di automezzi con doppi fondi e strumenti di comunicazione criptati, dimostrando un'elevata capacità organizzativa e una rilevante disponibilità di risorse. La rete criminale utilizzava un linguaggio cifrato nelle conversazioni per depistare le indagini delle forze dell'ordine.