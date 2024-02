Antonio Tajani: "Imminente accordo bilaterale di sicurezza con Kiev"

Durante un'audizione alle Commissioni riunite Esteri della Camera e Esteri e Difesa del Senato, il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani ha annunciato l'intenzione di procedere con un accordo di cooperazione, sicurezza e difesa con l'Ucraina nei prossimi giorni.

Tajani ha sottolineato l'importanza di fornire all'Ucraina i mezzi necessari per difendersi, ribadendo l'impegno per l'indipendenza territoriale del paese e condannando l'aggressione russa. L'accordo in discussione, secondo Tajani, rappresenta un importante messaggio a favore della difesa del diritto internazionale e mira a fornire un sostegno strutturato a Kiev.

Il ministro ha informato le commissioni parlamentari dell'avvio dei negoziati per la firma dell'accordo bilaterale di sicurezza, che si prevede sarà firmato dal Presidente del Consiglio nei prossimi giorni. Tajani ha precisato che l'accordo non comporterà obblighi giuridici né impegni finanziari, né garantirà automaticamente sostegno politico o militare. Tuttavia, rappresenterà un segnale chiaro del sostegno italiano a Kiev.

Inoltre, Tajani ha evidenziato il ruolo dell'Italia nel contesto internazionale, sottolineando il sostegno offerto all'Ucraina durante il recente Consiglio Europeo, che ha visto l'approvazione di 50 miliardi di finanziamenti per il paese. Ha anche enfatizzato la determinazione delle democrazie europee nel sostenere l'Ucraina contro l'aggressione russa.

Il ministro ha aggiunto che altri paesi europei, tra cui Francia, Germania e Regno Unito, hanno recentemente siglato accordi bilaterali di sicurezza con l'Ucraina, accelerando i negoziati in risposta al contesto internazionale critico e agli sviluppi riguardanti la morte di Alexei Navalny. Tajani ha sottolineato la solidarietà e la compattezza dei paesi G7 nel sostenere Kiev e ha confermato che l'Italia sta seguendo la stessa direzione.