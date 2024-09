Anziana spaventata da giovani molesti, i Carabinieri la tranquillizzano in casa

Una donna di 82 anni, sola in casa, si è rivolta ai Carabinieri per paura, che l’hanno rassicurata restando con lei.

Una serata di paura si è trasformata in un momento di conforto per un'anziana di 82 anni, residente nel centro storico, quando ha chiesto aiuto ai Carabinieri. La donna, che vive sola, ha contattato il 112 visibilmente preoccupata, perché alcuni giovani stavano ripetutamente bussando alla sua porta, insistendo affinché aprisse. Spaventata e incapace di comprendere le intenzioni di questi ragazzi, la donna ha preferito rivolgersi alle forze dell’ordine.

Una pattuglia del Radiomobile è intervenuta rapidamente sul posto, ma all'arrivo dei militari i giovani si erano già allontanati, lasciando la signora ancora profondamente scossa. I Carabinieri, notando il suo stato di agitazione, hanno deciso di rimanere con lei per tranquillizzarla e assicurarsi che si sentisse al sicuro. La loro presenza ha avuto un effetto calmante sulla donna, che ha potuto così rilassarsi, grazie anche al dialogo rassicurante offerto dai militari.

Non contenti di lasciarla sola dopo aver risolto la situazione, i Carabinieri hanno garantito che sarebbero tornati a passare in zona con le loro pattuglie per monitorare l’area e prevenire altri episodi di questo tipo. Il gesto ha rappresentato una risposta non solo operativa, ma anche umana e vicina alle esigenze della comunità, soprattutto nei confronti delle persone più fragili e vulnerabili.