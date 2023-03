Anziano, bloccato e rapinato da due donne in pieno centro a L'Aquila

Un pensionato 80enne è stato avvicinato da due donne mentre era in piazza Duomo a L'Aquila, le due dopo averlo bloccato lo hanno derubato una catenina d'oro e di mille euro, l'uomo è riuscito a bloccare una delle due malviventi ed è stata arrestata in flagranza dai carabinieri giunti sul posto, l'altra donna si è data alla fuga .

La donna arrestata, 31enne proveniente da Roma, ha precedenti specifici ed è già stata condannata in via definitiva ad oltre un anno di reclusione. La pena è rimasta pendente perché la giovane è evasa dalla detenzione domiciliare. La donna arrestata è stata trattenuta in camera di sicurezza nel comando provinciale dei carabinieri dell'Aquila in attesa dell'udienza di convalida.

I carabinieri stanno procedendo all'identificazione della complice sfuggita con i soldi e la collanina sottratta all'anziano.