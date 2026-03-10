Caso famiglia del bosco, Mantovano: “I bambini oggi mostrano gesti autolesionisti”

Nuove polemiche sulla vicenda dei “bimbi del bosco” di Palmoli: il sottosegretario Alfredo Mantovano parla di autolesionismo e mette in discussione l’esito delle decisioni adottate.

Il caso della cosiddetta “famiglia del bosco” torna al centro del dibattito politico e istituzionale. A intervenire sulla vicenda è stato il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano, che ha espresso forti perplessità sulla gestione della situazione riguardante i bambini originari di Palmoli, in provincia di Chieti.

Durante un intervento nella trasmissione radiofonica “Ping Pong” su Rai Radio1, Mantovano ha sottolineato come il principio guida nella tutela dei minori debba essere quello di favorire, quando possibile, la permanenza dei figli all’interno del nucleo familiare. Secondo il rappresentante del governo, l’evoluzione della vicenda mostrerebbe segnali che meritano una riflessione più ampia.

“L’interesse superiore dei minori – ha affermato Mantovano – è che possano restare il più possibile con i propri genitori. Il fatto che oggi emergano situazioni di forte disagio rappresenta, a suo avviso, un elemento che fa pensare che qualcosa nel percorso intrapreso non abbia funzionato come previsto”.

Il sottosegretario ha infatti riferito che i bambini, dopo il trasferimento nella struttura protetta, avrebbero manifestato comportamenti di autolesionismo e necessitato di un supporto psicologico costante. Circostanze che, secondo Mantovano, indicano un quadro di fragilità emotiva che merita attenzione.

Nel suo intervento ha inoltre osservato che, prima dell’allontanamento dalla famiglia, i minori vivevano in condizioni particolari ma non presentavano, secondo quanto riferito, segnali di disturbo psicologico evidenti. Per questo motivo, ha sottolineato come l’attuale situazione possa rappresentare una prova del fatto che la gestione del caso abbia prodotto effetti inattesi.

La vicenda della famiglia di Palmoli ha attirato negli ultimi mesi l’attenzione dell’opinione pubblica, alimentando un intenso dibattito tra istituzioni, esperti e cittadini sulla tutela dei minori, sull’equilibrio tra interventi giudiziari e diritto dei bambini a crescere all’interno della propria famiglia.

Mantovano ha concluso il suo intervento osservando che la situazione attuale appare distante da un contesto che possa essere definito pienamente in linea con l’interesse superiore dei bambini, lasciando intendere la necessità di ulteriori valutazioni sul percorso intrapreso.

Il caso resta comunque nelle mani delle autorità giudiziarie minorili, che stanno seguendo la vicenda con l’obiettivo di garantire la protezione e il benessere dei minori, mentre il dibattito pubblico continua a svilupparsi tra posizioni differenti e richieste di chiarimento sulle decisioni adottate.