Appello al Salvataggio: 7.000 Firme Contro la Chiusura del Canile Sanitario di Sante Marie

L'appello lanciato dal sindaco Lorenzo Berardinetti per scongiurare la chiusura del canile sanitario di Sante Marie ha riscosso un sostegno significativo, con oltre 7.000 firme raccolte tramite la petizione online su Change.org. Ieri, le firme sono state ufficialmente consegnate alla Asl Avezzano Sulmona L'Aquila.

Il canile sanitario di Sante Marie, che opera da ben 13 anni, è una risorsa preziosa per il territorio della Marsica, dell'Alto Sangro e della Valle Peligna. Ogni anno, oltre mille cani transitano attraverso questa struttura, trovando destinazioni presso diverse strutture locali e, successivamente, adottanti amorevoli. Tuttavia, la decisione della Asl di trasferire il servizio all'Aquila, dove esiste già un canile sanitario, ha scatenato le preoccupazioni della comunità.

I promotori della petizione esprimono forte dissenso riguardo a questa scelta, definendola "scellerata" e sottolineando che il canile di Sante Marie è dotato di tutte le necessità, a differenza della proposta alternativa a L'Aquila, che richiederebbe considerevoli investimenti per allestire semplici box.

Nei commenti della petizione, numerosi sottoscrittori condividono le loro esperienze positive con il canile di Sante Marie. Brunella, ad esempio, afferma di aver adottato un cane chiamato Nebbia, apprezzando la serietà del gruppo di volontari e della struttura. Altri, come Giuseppe, hanno adottato cani anni fa e rimangono grati per la loro scelta. L'appello riceve anche il sostegno di Milena, che evidenzia l'importanza del canile sanitario per i cani che portano con sé storie di violenza e abbandono.

Infine, Cristian sottolinea l'efficacia della struttura, evidenziando il lavoro appassionato e competente delle numerose volontarie e volontari che operano per garantire un futuro a ogni cane sfortunato. La chiusura del canile sanitario di Sante Marie, secondo Cristian, è una decisione che va contrastata fermamente.