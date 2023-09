Appello dell'ANCi per una Prima Accoglienza dei Migranti a Carico dello Stato

L'Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCi) ha lanciato un appello al governo per una risposta strutturata e sistemica alla questione dei migranti, con particolare attenzione alla prima accoglienza. La richiesta è stata avanzata dal responsabile regionale dell'ANCi, il sindaco di Teramo Gianguido D'Alberto.

D'Alberto sottolinea che il fenomeno migratorio coinvolge tutti i comuni italiani e che le criticità sono simili in tutto il territorio nazionale. Pertanto, l'appello all'esecutivo è rivolto a superare le ambiguità, in particolare riguardo all'accoglienza di primo livello, che è di competenza statale, e a rafforzare e strutturare il sistema di accoglienza e integrazione (SAI) previsto dalla normativa.

Il presidente dell'ANCi Abruzzo insiste sulla necessità di attivare immediatamente centri di prima accoglienza per i minori non accompagnati, interamente a carico e sotto la responsabilità del Ministero dell'Interno, in tutte le regioni. Questo dovrebbe essere accompagnato dall'inserimento dei minori nei centri di accoglienza SAI e in tutti gli altri centri autorizzati dalle prefetture territoriali, nonché dal potenziamento del SAI attraverso la stabilizzazione della rete, l'aumento dei posti disponibili e la semplificazione dei meccanismi di ingresso e ampliamento della rete, insieme a incentivi per i comuni.

D'Alberto spiega che i comuni italiani hanno fatto del loro meglio per garantire supporto a tutti, ma le sovrapposizioni di ruoli e competenze, la questione dei "fuori quota" e l'assenza di una rete diffusa di accoglienza richiedono un cambiamento di rotta da parte del governo. Pertanto, i comuni italiani, attraverso l'ANCi, hanno presentato proposte di modifica alla normativa vigente per affrontare queste sfide.

Il presidente dell'ANCi Abruzzo conclude sottolineando che i comuni stanno svolgendo il loro ruolo con responsabilità, ma chiedono al governo di assumersi la stessa responsabilità per evitare di mettere in difficoltà le città e le comunità locali.