Approvata la Delega Fiscale: Una Riforma Attesa da Decenni per un Fisco Più Giusto ed Equo

Un passo epocale verso una riforma fiscale che mira a instaurare un sistema più giusto ed equo è stato compiuto. Il disegno di legge delega per la riforma fiscale è stato ufficialmente ratificato e adottato dall'Aula della Camera dei Deputati. Il via libera definitivo è giunto con una schiacciante maggioranza di 184 voti favorevoli, mentre 85 deputati hanno espresso voto contrario.

Il sostegno a questa iniziativa ha attraversato le barriere politiche, con i deputati del Terzo Polo uniti a quelli della maggioranza nel sostenere il provvedimento. L'annuncio del risultato della votazione è stato accolto con un lungo applauso, sottolineando l'importanza storica di questo passo avanti. La delega fiscale rappresenta l'ultima iniziativa ad essere esaminata dall'Assemblea di Montecitorio prima della pausa estiva, mentre i lavori riprenderanno il 5 settembre alle 15.

La premier Giorgia Meloni ha espresso la sua soddisfazione per l'approvazione della delega fiscale, definendola una riforma strutturale e organica che incarna una visione chiara di sviluppo e crescita. L'Italia aspettava da lungo tempo una trasformazione simile, volta a ridurre il peso delle tasse sulle famiglie e sulle imprese, rendendo il sistema fiscale più equo. Questo provvedimento mira a mettere più soldi in busta paga, a ridurre le tasse per le assunzioni e gli investimenti e a semplificare i procedimenti.

Meloni ha delineato alcuni dei principi guida di questa riforma storica, che rivoluzionerà il rapporto tra cittadini, imprese e il fisco. La premier ha sottolineato l'impegno del governo nel tradurre questi principi in realtà attraverso i decreti attuativi. Questa è una promessa mantenuta verso i cittadini, ha concluso la premier, dimostrando un chiaro impegno nel dare forma a una visione di riforma fiscale che ha aspettato troppo a lungo per essere realizzata.