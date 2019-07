Approvato grazie a minoranza bilancio del Comune di Chieti, Di Primio lascia FI

Con 11 voti a favore e 10 contrari, assente l'intero gruppo di Forza Italia che non ha partecipato alla seduta (ma nella maggioranza di centrodestra vi sono state anche anche altre defezioni) il Consiglio comunale di Chieti ha approvato il bilancio di previsione e il Dup, documento unico di programmazione.

Il sindaco Umberto Di Primio, che ha annunciato l'uscita da Fi, manterrà in piedi, fino al prossimo 7 luglio quando scadranno i termini che le rendono efficaci, le dimissioni rassegnate dopo il braccio di ferro con il gruppo consiliare di Fi.

"Il dato politico dice che non ho più una maggioranza come uscita dalle urne, ma grazie al senso di responsabilità straordinario di chi è stato seduto in Consiglio senza farmi ricatti fino all'ultimo momento - ha detto Di Primio - e soprattutto grazie a coloro che non avevano l'obbligo di stare in aula, quelli della minoranza che ci hanno consentito di andare avanti, oggi Chieti ha un bilancio che ci consente di fare lavori e manutenzioni per la città per 40 milioni".