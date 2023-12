Approvazione Notturna del Bilancio e della Finanziaria Regionale 2024-2026 in Abruzzo

Nella calda notte abruzzese, tra polemiche accese e intense discussioni, il Consiglio regionale ha dato il via libera alla legge di stabilità regionale 2024 e al bilancio di previsione finanziario 2024-2026. Si tratta di documenti fondamentali che delineano le linee guida economiche della regione, condividendo l'assegnazione di considerevoli risorse finanziarie.

La decisione è stata presa a maggioranza intorno alle 4 del mattino, dopo una lunga sessione caratterizzata da scontri tra la maggioranza di centrodestra e le opposizioni di centrosinistra e Movimento 5 Stelle, che sono riuscite a trovare un compromesso per evitare l'ostruzionismo.

Le tensioni si sono però manifestate anche all'interno del centrodestra, con divisioni evidenti tra Fratelli d'Italia (FdI) da un lato e Forza Italia (FI) e Lega dall'altro. Questo scenario si è delineato a circa due mesi e mezzo dalle elezioni regionali, rendendo l'approvazione del bilancio ancora più cruciale in vista della fine della legislatura.

Il bilancio di previsione per il triennio 2024/2026 prevede una considerevole movimentazione finanziaria di oltre 14 miliardi di euro. La legge di stabilità per il 2024, a sua volta, contiene importanti disposizioni finanziarie e identifica una serie di interventi prioritari in diversi settori d'interesse, secondo quanto stabilito dall'Amministrazione regionale.

Tra le principali voci di spesa, spicca il rifinanziamento di numerose leggi regionali e diversi stanziamenti settoriali, con un focus su edilizia sanitaria, trasporto pubblico locale, protezione civile, sostegno agli enti locali, assetto del territorio, contrasto del dissesto idrogeologico, edilizia scolastica e rilancio delle imprese. Un emendamento di rilievo prevede anche un finanziamento mirato alle imprese agricole danneggiate da condizioni meteorologiche avverse, ammontante a circa 13 milioni di euro.

Il Consiglio regionale ha inoltre deliberato il rifinanziamento di leggi regionali che coprono una vasta gamma di settori, dalla cultura all'istruzione, dal supporto alle imprese alla promozione turistica. Sono stati stanziati fondi per iniziative e eventi sportivi, tra cui i Mondiali di rolley 2024 (2.000.000 euro), i Mondiali indoor invernali a Ovindoli/Rocca di Mezzo (400.000 euro), i Campionati europei di ciclismo su strada (900.000 euro) e il Giro d'Italia 2024 (1.300.000 euro).

Le risorse finanziarie sono state allocate anche per progetti turistici, come la partecipazione a fiere turistiche e all'Expo universale di Osaka 2025 (250.000 euro). Inoltre, è stata istituita la Fondazione "Consiglio regionale eventi" per gestire gli eventi promossi dall'ente e previsti dalle leggi regionali (per l'anno 2024, 55.000 euro destinati alle spese di costituzione).

In un contesto di iniziative volte a sostenere la comunità locale, sono stati rifinanziati progetti di aiuto alle imprese commerciali e artigiane colpite dai sismi del 2009 e del 2016/2017 (100.000 euro per ciascuna annualità 2024/2026), così come sono stati destinati fondi per soggiorni educativo-terapeutici per bambini con diabete mellito (30.000 euro) e per premi legati alla politica e alla diplomazia (20.000 euro).

In chiusura, sono state approvate misure urgenti e indifferibili che comportano modifiche ad alcune leggi regionali, consolidando ulteriormente il quadro normativo in vigore.