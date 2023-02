Aria artica sulla Penisola, temperature in forte discesa, maltempo e neve a bassa quota

L'irruzione di aria fredda dalla Russia che ha appena raggiunto la Penisola dilagherà nelle prossime ore verso ovest fino a stimolare entro l'inizio della nuova settimana la formazione di un minimo di bassa pressione in prossimità della Sardegna

. L'evoluzione di questo vortice caratterizzerà le zone con le maggiori precipitazioni, che stante le temperature molto basse potranno essere nevose fino in pianura. I fenomeni più abbondanti si concentreranno principalmente sulla Sardegna e poi con l'evoluzione del minimo verso levante, sulla Sicilia e l'estremo Sud della Penisola. Ma ci sarà anche una instabilità collegata più direttamente al flusso freddo da est che interesserà le regioni adriatiche e a tratti anche qualche zona del Nord.

Si tratterà di una instabilità non particolarmente accesa, associata a fenomeni generalmente deboli ma che potranno comunque essere nevosi fino in pianura. Detto questo iniziamo proprio con la giornata di lunedì che potrà vedere specie al mattino qualche nevicata in pianura anche al Nord, soprattutto sul basso Piemonte ma non esclusa a carattere sporadico anche sulla Pedemontana Lombarda e Veneta. Fiocchi interesseranno anche l'Appennino Tosco Emiliano e la dorsale appenninica centro meridionale ma non sono previsti accumuli significativi. Diversa la situazione per la Sardegna dove le precipitazioni saranno diffuse e localmente abbondanti con neve a quote basse soprattutto nelle zone interne della regione.

Sulle coste adriatiche i fenomeni saranno meno probabili pur se non esclusi e nevosi localmente fino in piano. In Sicilia invece avremo un peggioramento del tempo nella seconda parte della giornata a iniziare da ovest. Per il resto tempo soleggiato sulla fascia tirrenica pur con venti forti di Grecale che sferzeranno su tutta l'Italia acuendo la sensazione di freddo. Le temperature saranno in ulteriore calo e ovunque al di sotto delle medie stagionali.

Nella giornata di martedì il maltempo interesserà ancora l'estremo Sud, soprattutto la Sicilia dove avremo rovesci, temporali e neve fino a quote basse sulle zone interne. Qualche fenomeno atteso anche in Calabria che potrà essere nevoso localmente fino al piano ma sarà nel complesso debole. Contemporaneamente una nuvolosità irregolare interesserà anche le regioni del medio e basso Adriatico con qualche fiocco a ridosso dell'Appennino Romagnolo, quello marchigiano, in Abruzzo, Molise, tra Campania e Basilicata ma poco significativo. Altrove il tempo sarà soleggiato e ancora molto freddo e ventoso.

Tra mercoledì e giovedì il minimo di bassa pressione si sposterà tra la Sicilia e l'area ionica quindi ancora maltempo sulla Sicilia con fenomeni anche intensi ma saranno coinvolte in parte anche la Sardegna e la Calabria. In Sicilia la quota neve salirà a causa del richiamo più mite nord africano causato dal vortice. In Calabria e in Sardegna invece potrebbe ancora nevicare fino a quote basse. Una modesta instabilità potrà interessare anche il medio e basso versante adriatico dove non sono escluse delle nevicate fino a quote molto basse, localmente anche in pianura. Le temperature sono previste in aumento all'estremo Sud, farà invece ancora molto freddo sul resto della Penisola.

Tra venerdì e il weekend il minimo di bassa pressione terrà ancora banco alle basse latitudini ma la sua evoluzione richiamerà correnti più miti nord africane, per cui le temperature saliranno a iniziare da Sud coinvolgendo gradualmente anche le regioni centrali. Le condizioni meteo saranno ancora favorevoli al maltempo sulle Isole maggiori e forse anche sulla bassa Calabria mentre altrove avremo nuvolosità sparsa poco attiva. Le nevicate saliranno di quota e le temperature faranno registrare un aumento su tutto il Sud e su parte del Centro. Seguite i prossimi aggiornamenti.