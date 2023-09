Arianna Bevilacqua e Bianca Falcone ai Campionati Europei Cadetti

Un tocco di Abruzzo brillerà nella scherma europea mentre due giovani talenti, Arianna Bevilacqua e Bianca Falcone, classe 2008, si preparano a competere presso il PalaVesuvio di Napoli dal 30 settembre al 1 ottobre 2023 nella gara di Circuito Europeo Cadetti (Under 17) di Spada. Questa rappresenta una pietra miliare, poiché è la prima volta che l'Abruzzo partecipa a una competizione di tale livello nella specialità della Spada.

Nonostante la loro giovane età, entrambe le atlete del Circolo Teate Scherma vantano un palmares impressionante. Hanno iniziato a primeggiare nelle categorie under 14, accumulando numerosi successi. Nell'ultima stagione, il loro debutto nella categoria under 17, entrambe hanno ottenuto risultati eccezionali che hanno attirato l'attenzione dei selezionatori.

L'evento a Napoli, organizzato dal Circolo Nautico Posilipo, fungerà da Test Event per il Campionato Europeo Cadetti e Giovani, programmato per febbraio 2024 nella stessa città. Durante questa gara di alto livello, Bevilacqua e Falcone avranno l'onore di rappresentare l'Italia. La competizione vedrà la partecipazione di delegazioni europee e atleti provenienti da Brasile, Stati Uniti e Arabia Saudita.

Il Maestro del Circolo Teate Scherma, Danilo Falcone, che accompagnerà le giovani atlete, ha commentato: "Questa è un'occasione di crescita importante per Arianna e Bianca. Avranno l'opportunità di misurarsi con le migliori giovani promesse del panorama europeo. È una grande soddisfazione vedere premiato il loro impegno e la dedizione che hanno dedicato a questo sport fin da giovani. Rappresentano un motivo di orgoglio per il nostro club, che le supporterà in questa straordinaria avventura."

Le parole delle due atlete mostrano grinta e determinazione. Arianna Bevilacqua ha dichiarato: "Sono estremamente fiera e felice di aver raggiunto questo nuovo traguardo. Scendere in pedana nel mio primo circuito europeo sarà un'emozione incredibile. Questa convocazione rappresenta una ricompensa per gli anni di allenamento costante. Mi auguro di fare una buona gara e di sorprendere me stessa."

Bianca Falcone ha aggiunto: "Sono orgogliosa di partecipare a una competizione del circuito europeo. Dopo tutto il lavoro svolto in sala, mi aspetto di ottenere un risultato all'altezza dell'impegno che ho dedicato alla mia preparazione."