Arrestata 24enne per Aggressione al Fratello e a un Vice Ispettore: L'incidente a Porta Nuova

Una giovane di 24 anni è stata arrestata l'altra sera a Porta Nuova per aggressione al fratello e resistenza a pubblico ufficiale. L’incidente si è verificato nei pressi della stazione ferroviaria di Porta Nuova, a Pescara, e ha coinvolto un vice ispettore che ha riportato lesioni.

La Dinamica dell'Accaduto

La polizia è intervenuta in via Misticoni dopo la segnalazione di un cittadino che aveva notato una lite accesa tra due persone. Gli agenti della squadra volante hanno rapidamente rintracciato i protagonisti della disputa, scoprendo che si trattava di una lite tra fratello e sorella. La 24enne, non solo aveva aggredito il fratello, ma si è mostrata estremamente ostile nei confronti dei poliziotti intervenuti sul posto.

Resistenza e Aggressione

Durante le operazioni di controllo, la giovane si è rifiutata di collaborare e ha reagito con violenza, minacciando e aggredendo fisicamente i poliziotti. In particolare, ha ferito un vice ispettore aggregato a Pescara per il periodo estivo dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza. L’agente ha riportato lesioni con prognosi di cinque giorni e dovrà seguire una profilassi di venti giorni.

Provvedimenti e Incontri

A seguito dell'incidente, la 24enne è stata arrestata e sottoposta ai domiciliari, in quanto già soggetta a un divieto di dimora nel comune di Pescara per precedenti reati. Nel frattempo, il prefetto Ferdani e il questore Solimene hanno incontrato il vice ispettore per accertarsi delle sue condizioni e offrire il loro supporto.

Indagini e Implicazioni

Le autorità stanno indagando ulteriormente sull’accaduto per capire le motivazioni alla base della lite e dell’aggressione. L'episodio sottolinea le difficoltà che le forze dell'ordine possono incontrare durante il servizio, soprattutto in situazioni caratterizzate da violenza domestica e mancata collaborazione da parte dei coinvolti.

La vicenda evidenzia la necessità di un controllo più rigoroso su individui con precedenti penali e di un maggiore sostegno alle vittime di aggressioni, compresi i membri delle forze dell’ordine. Le indagini proseguiranno per determinare eventuali responsabilità aggiuntive e prevenire futuri episodi di violenza.