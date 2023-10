Arrestati Due Sospettati per Spari Contro Abitazioni: Una Svolta nelle Indagini

Il Nucleo operativo della compagnia dei carabinieri di Sulmona, L'Aquila, ha effettuato due arresti di rilevanza in seguito a un'indagine su atti intimidatori verificatisi in diverse occasioni. Le azioni intimidatorie hanno coinvolto la comunità di Pratola Peligna, L'Aquila, con un incidente avvenuto il 4 febbraio, e Raiano, L'Aquila, il 20 maggio.

Gli arrestati, entrambi residenti a Pratola Peligna, sono stati detenuti in base a un'ordinanza emessa dal giudice per le indagini preliminari del tribunale di Sulmona, Alessandra De Marco. La svolta nell'indagine è avvenuta nei mesi scorsi, quando i carabinieri avevano fermato uno dei due sospettati mentre si trovava in possesso di una pistola calibro 765 all'interno del suo veicolo. Grazie alle analisi effettuate dal laboratorio del Ris, gli investigatori hanno potuto collegare questa scoperta ai precedenti atti intimidatori. La stessa arma e gli stessi proiettili erano stati utilizzati nei casi avvenuti a febbraio e maggio.

Le accuse nei confronti dei due arrestati includono l'esplosione di colpi di arma da fuoco e il porto abusivo di arma clandestina. In attesa di ulteriori sviluppi, i due sospettati sono stati posti ai domiciliari, dove rimarranno in attesa dell'interrogatorio di garanzia. Questi arresti rappresentano un importante passo avanti nelle indagini riguardanti gli spari contro abitazioni e inviano un chiaro messaggio sull'impegno delle forze dell'ordine nel garantire la sicurezza delle comunità locali.