Arrestati due noti criminali per la rapina a giovane pakistano alla stazione ferroviaria

Nella giornata di ieri, martedì 23 gennaio, la squadra mobile di Teramo ha effettuato due arresti in collaborazione con gli agenti della Polfer di Giulianova (TE), nell'ambito di un'indagine coordinata dalla Procura di Teramo. I detenuti, un cittadino italiano di 42 anni e una cittadina ceca di 29 anni, già noti alle forze dell'ordine, sono ora in carcere a Teramo, accusati di rapina aggravata.

L'indagine della squadra mobile ha portato all'arresto dei due soggetti, responsabili di aver aggredito e rapinato un giovane pakistano di 18 anni presso la stazione ferroviaria di Giulianova la sera del 18 gennaio scorso. Dopo aver seguito la vittima, i due l'hanno colpita con calci e pugni, strangolandola e facendola cadere a terra, per poi sottrarle denaro in contanti e uno zaino con effetti personali, abbandonato poco dopo nelle vicinanze della stazione.

I due malviventi sono stati rintracciati nei pressi della stazione ferroviaria di Giulianova e portati in questura, dove sono state eseguite le formalità di rito prima di trasferirli nel carcere di Teramo. La donna ha ricevuto un Foglio di via obbligatorio con divieto di ritorno a Giulianova e un Daspo urbano che le impedisce di avvicinarsi ai locali pubblici della provincia di Teramo. L'uomo, già sotto obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria per altri reati, è destinatario di un Avviso prale del questore.