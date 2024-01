Arrestati in Flagrante due Pescara per Furto in Gastronomia

La notte scorsa, durante i consueti controlli del territorio, i carabinieri del Nucleo Operativo Radiomobile hanno arrestato due individui di Pescara, un 23enne e un 33enne, per furto aggravato in concorso. L'attenzione dei militari è stata attirata dal comportamento sospetto di uno dei due dopo aver rubato bevande da una gastronomia a Pescara.

Mentre si trovavano nei pressi di una gastronomia in via Sacco, i carabinieri hanno notato il 23enne che agiva in modo strano vicino a un cassonetto della spazzatura. Il giovane sembrava nervoso, osservava continuamente l'ambiente circostante e cercava di occultare qualcosa. I militari hanno ispezionato il cassonetto e hanno trovato bottiglie sigillate di diverse bevande, tra cui alcolici.

Successivamente, hanno constatato che la porta di ingresso della gastronomia era stata forzata. Accedendo all'interno, hanno individuato il complice che cercava di nascondersi. I carabinieri lo hanno prontamente bloccato e arrestato. Gli oggetti rubati sono stati recuperati e restituiti al legittimo proprietario. Entrambi gli arrestati sono ora a disposizione dell'autorità giudiziaria.