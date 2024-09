Arrestati tre spacciatori di droga attivi sulla costa adriatica

Indagini complesse hanno portato all’arresto di uomini accusati di traffico di sostanze stupefacenti.

Un'operazione dei carabinieri del Nucleo Investigativo di Teramo e della Compagnia di Giulianova ha portato all'arresto di tre uomini coinvolti nello spaccio di droga lungo la costa adriatica. Questi soggetti, descritti come venditori di sostanze stupefacenti a clienti “affezionati”, movimentavano significative quantità di droga in modo sistematico. Le indagini, coordinate dalla Procura di Teramo, si sono rivelate particolarmente complesse, poiché gli scambi avvenivano esclusivamente con acquirenti già noti agli spacciatori.

I fatti risalgono a giugno, quando i carabinieri hanno tentato di fermare un'auto con a bordo due uomini. Tuttavia, il veicolo non si è arrestato e dopo una breve fuga, i fuggitivi hanno abbandonato l'auto in una zona rurale, facendosi poi perdere di vista. All'interno della vettura, le forze dell'ordine hanno rinvenuto e sequestrato 500 grammi di cocaina, opportunamente nascosti in una busta termosaldata.

In un'operazione parallela a Roseto degli Abruzzi, i carabinieri hanno notato un uomo uscire da un edificio rurale noto per le cessioni di stupefacenti. Alla vista dei militari, l'individuo ha tentato di scappare, ma è stato prontamente bloccato e trovato in possesso di dieci grammi di cocaina e cinque grammi di eroina, che stava cercando di nascondere tra la vegetazione. Questo soggetto è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio e per resistenza a pubblico ufficiale.

Nelle ultime ore, anche gli altri due spacciatori sono stati arrestati e trasferiti nel carcere di Teramo, su disposizione del giudice per le indagini preliminari. Durante le perquisizioni nelle loro abitazioni, sono stati rinvenuti circa 20 grammi di hashish, 3 grammi di cocaina, bilancini di precisione, sostanze per il taglio e il confezionamento di droga, nonché 7.500 euro in contanti, ritenuti frutto dell'attività di spaccio. Questo arresto evidenzia l'impegno delle forze dell'ordine nella lotta contro il traffico di sostanze stupefacenti nella regione.