Arrestato 23enne per spaccio di hashish a 10 euro sul lungomare del centro

Un giovane è stato arrestato nella giornata di ieri mentre spacciava droga sul lungomare del centro città. La polizia ha notato il 23enne su un tratto di spiaggia libera, dove è stato avvicinato da un altro individuo con il quale ha scambiato qualcosa con un movimento rapido.

Gli agenti hanno bloccato i due e, durante la perquisizione, hanno scoperto che il giovane aveva oltre 30 dosi di hashish già confezionate per lo spaccio, insieme a 90 euro ritenuti provento dell'attività illecita.

L'arresto è avvenuto dopo che il giovane ha cercato invano di sfuggire agli agenti, mostrando un atteggiamento ostile e non collaborativo. È emerso che aveva appena venduto una dose di hashish per dieci euro.

L'operazione rientra in un servizio di controllo svolto sia nel centro che nelle zone periferiche della città, con l'obiettivo di contrastare fenomeni come lo spaccio di droga, i reati predatori e il vandalismo. Durante i controlli, sono stati identificati oltre 250 individui e sono state contestate violazioni al Codice della strada, mentre sono stati rinvenuti anche involucri contenenti hashish per un peso complessivo di quasi 35 grammi.