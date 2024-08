Arrestato 37enne con 300 Grammi di Droga Durante Controlli sui Furti

Durante un'operazione mirata al contrasto dei furti in appartamento, la squadra mobile ha arrestato un 37enne residente nella provincia di Pescara, sorpreso con 300 grammi di droga. Gli agenti erano impegnati in controlli su veicoli sospettati di essere utilizzati dai ladri e hanno intercettato una vettura corrispondente alle descrizioni fornite. L'auto è stata fermata in via Vestina per un controllo.

Il conducente, mostratosi subito nervoso e insofferente, ha insospettito gli agenti, che hanno deciso di procedere a una perquisizione del veicolo. Durante l’ispezione, è stato trovato un involucro contenente 164 grammi di cocaina nascosto nella tasca del sedile del passeggero. La scoperta ha portato gli investigatori a estendere la perquisizione al domicilio dell'uomo, situato in un altro comune della provincia.

Nella sua abitazione, i poliziotti hanno rinvenuto ulteriori 10 grammi di cocaina e 120 grammi di hashish, oltre a materiale per il confezionamento e un bilancino di precisione. Tutta la droga è stata immediatamente sequestrata, e il 37enne è stato arrestato e condotto in carcere, dove rimane a disposizione dell'autorità giudiziaria per ulteriori indagini.