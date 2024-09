Arrestato 43enne per estorsione e violenze sui genitori anziani: in carcere dopo indagini approfondi

Dopo mesi di soprusi, il provvedimento del Gip giunge grazie alle indagini condotte dalla Polizia di Stato, ponendo fine a una situazione di continuo terrore per gli anziani genitori.

Gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato di Lanciano hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un uomo di 43 anni, residente a Lanciano. La misura è stata disposta dal Gip dopo un’indagine approfondita sulle ripetute violenze e richieste di denaro nei confronti dei genitori anziani, culminate persino in aggressioni fisiche alla madre.

Negli ultimi mesi, le forze dell'ordine erano già intervenute più volte presso l’abitazione familiare a causa delle continue condotte aggressive del 43enne. Secondo le indagini della Squadra Anticrimine, l'uomo avrebbe attuato una serie di comportamenti estorsivi nei confronti dei genitori, chiedendo ripetutamente denaro. In alcune occasioni, queste richieste si sarebbero concluse con episodi di violenza fisica, causando lesioni alla madre.

L'operazione si è conclusa ieri, quando gli investigatori, coordinati dalla Procura locale, hanno deciso di procedere con l’arresto. La gravità delle accuse, unite alla reiterazione dei comportamenti violenti, ha convinto il Gip ad applicare la misura cautelare in carcere. Il 43enne è stato così trasferito presso la Casa Circondariale di Lanciano, dove resterà a disposizione dell'Autorità Giudiziaria.

Questo arresto rappresenta un importante passo per garantire la sicurezza dei familiari coinvolti e porre fine a una situazione di paura e sofferenza. Purtroppo, episodi di violenza domestica e estorsione all'interno delle famiglie sono sempre più frequenti, spesso segnalati con difficoltà a causa del timore delle vittime di ritorsioni o della vergogna legata al coinvolgimento di un proprio caro.

Le autorità locali ribadiscono l’importanza di segnalare tempestivamente situazioni di abusi, per permettere agli inquirenti di intervenire e assicurare i colpevoli alla giustizia. Nel caso specifico, la collaborazione tra la Polizia e la Procura di Lanciano ha permesso di raccogliere gli elementi necessari per ottenere la custodia cautelare e agire in modo risolutivo.