Arrestato 50enne per Stalking: Minacce di Morte alla Ex Compagna

Un uomo di 50 anni residente a Pescara è stato arrestato dalle forze dell'ordine con l'accusa di stalking, in seguito alla denuncia della sua ex compagna che ha vissuto un'esperienza spaventosa dopo la fine della loro relazione. La donna aveva precedentemente cercato di porre fine alla loro relazione sentimentale lo scorso agosto, ma l'uomo non aveva accettato la sua decisione e aveva iniziato a minacciarla costantemente attraverso telefonate e messaggi, con l'ultimo episodio che risale al 12 settembre.

Le minacce fatte dall'uomo erano così gravi che aveva persino minacciato di "tagliarle la faccia e bruciare casa e macchina". Inoltre, aveva cercato di contattare le figlie della donna, che erano nate da una relazione precedente, al fine di denigrare la madre. Di fronte a queste gravi accuse, il magistrato ha immediatamente emesso un mandato di custodia in carcere, che è stato eseguito dalla Squadra Volante.