Arrestato Dopo Aver Sequestrato e Minacciato la Compagna con un Coltello

La tranquillità di una mattina è stata interrotta da un evento drammatico quando, qualche giorno fa, una giovane donna è stata imprigionata in casa dal suo compagno, un uomo di 53 anni, che minacciava la sua vita brandendo un grosso coltello. Fortunatamente, grazie alla prontezza di spirito di un'amica della vittima, che ha tempestivamente allertato i carabinieri dopo aver ricevuto un messaggio di soccorso, la situazione è stata risolta senza gravi conseguenze.

I militari della Stazione di Pizzoli e Montereale sono intervenuti con determinazione, mettendo fine al terrore vissuto dalla donna, in pericolo per la sua incolumità. Sul posto, i carabinieri hanno scoperto una situazione di crisi che perdurava da oltre due ore, durante le quali l'uomo, probabilmente sotto l'influenza di alcol o altre sostanze, minacciava costantemente la vittima con il coltello, impedendole di lasciare la casa per recarsi al lavoro.

La vittima, sfruttando un momento di distrazione dell'aggressore, è riuscita a inviare un messaggio d'aiuto al cellulare di un'amica, che ha prontamente chiamato il numero di emergenza 112.

Durante la successiva operazione di polizia, sono stati sequestrati diversi coltelli, inclusi quelli usati per le minacce, insieme a una pistola "scacciacani" priva del tappo rosso, rendendola indistinguibile da un'arma vera.

Gli accertamenti investigativi hanno portato all'arresto del 53enne, accusato di sequestro di persona e minacce aggravate. Il pubblico ministero presso la procura della Repubblica dell’Aquila ha avviato le procedure legali contro il sospetto, sulla base della relazione redatta dai carabinieri di Pizzoli. L'arresto è stato poi convalidato dal giudice per le indagini preliminari del tribunale locale, che ha ordinato la sua custodia cautelare in carcere.