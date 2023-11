Arrestato Dopo Inseguimento: Giovane Sorpreso con un Chilo di Cocaina e 26mila Euro in Contanti

Un giovane residente a Pescara è stato arrestato in seguito a un inseguimento scaturito dai controlli della Guardia di Finanza del Comando Provinciale. Le generalità del soggetto non sono state ancora rese note. Il giovane, coinvolto in un'azione ad alto tasso di adrenalina denominata "Drug market," è stato intercettato mentre tentava di sfuggire ai controlli.

Durante il breve inseguimento, le forze dell'ordine hanno catturato il fuggitivo, il quale, visibilmente agitato, avrebbe cercato di liberarsi della droga. Il panetto di cocaina, dal valore commerciale compreso tra gli 80 e i 98 euro al grammo, si stima possa fruttare sul mercato oltre 100mila euro. Oltre alla sostanza illecita, i militari hanno sequestrato la somma di 26mila euro in contanti, presumibilmente provento dell'attività di spaccio della sostanza stupefacente. Attualmente, il giovane è sotto custodia in attesa di ulteriori sviluppi nelle indagini.