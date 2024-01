Arrestato Marito Violento: Tre Anni di Violenza e Lesioni alla Moglie

Una storia di violenza domestica giunge a una svolta decisiva con l'arresto di un 48enne, iniziali V.O., di origini siciliane, accusato di lesioni personali aggravate e violenza sessuale nei confronti della moglie. L'arresto è avvenuto in seguito all'esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere, emanata dal giudice Massimo Canosa su richiesta della procuratrice Mirvana Di Serio, dopo che la donna aveva segnalato alle autorità le terribili condizioni cui era stata sottoposta per ben tre anni.

L'uomo è stato accusato di aver perpetuato comportamenti vessatori, caratterizzati da violenza fisica, minacce e ingiurie nei confronti della moglie. La donna, temendo per la propria incolumità, ha avuto il coraggio di rivolgersi ai carabinieri per chiedere aiuto.

Le indagini condotte hanno raccolto testimonianze, principalmente da familiari e amici della vittima, che hanno contribuito a delineare il quadro degli abusi subiti. Il giudice, esaminando le prove e valutando il pericolo potenziale che l'uomo continuasse a minacciare la moglie, ha emesso l'ordinanza di custodia cautelare.

In questo contesto, i carabinieri sottolineano l'importanza della denuncia da parte delle vittime di violenza domestica e invitano chiunque si trovi in una situazione simile a non esitare a cercare aiuto. La vicenda evidenzia la necessità di combattere la violenza domestica e di sostenere coloro che ne sono vittime.