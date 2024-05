Arrestato Presunto Terrorista: Tunisino Accusato di Istigare alla Violenza sui Social

I carabinieri hanno prelevato Taha Boussetta, 39 anni, cittadino tunisino, a Fresagrandinaria, in seguito alle accuse di terrorismo legato all'attività di propaganda su Facebook. Un mese fa, la sua abitazione era stata perquisita. Boussetta è stato arrestato con l'accusa di far parte dell'associazione Stato Islamico e di incitare alla violenza con finalità terroristiche, secondo quanto stabilito dall'articolo 270 del Codice Penale. La Direzione distrettuale dell'Aquila ha coordinato le indagini, mentre i carabinieri del Ros e della Stazione hanno eseguito l'arresto. Boussetta vive a Fresagrandinaria da circa un anno, insieme alla sua famiglia, dopo essere arrivato nel comune dell'Alto Vastese tramite un programma di protezione per rifugiati.