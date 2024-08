Arrestato Spacciatore a Torre de’ Passeri: In Casa Trovate Piantine di Marijuana

A Torre de’ Passeri, i Carabinieri hanno arrestato un 40enne straniero, residente nel comune, per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. L’arresto è avvenuto dopo che il 40enne è stato notato dai militari mentre si aggirava per le vie principali del paese, avvicinando giovani e offrendo loro droghe.

Durante il controllo, ai Carabinieri sono state trovate addosso all’uomo dosi di marijuana già confezionate. Le successive perquisizioni, effettuate sia personali che domiciliari, hanno portato al rinvenimento di ulteriori prove del traffico di droga. Nella sua abitazione, sono stati scoperti diversi vasi con piante di marijuana in fase di coltivazione, materiale per il confezionamento, strumenti di precisione per il peso e una somma di denaro contante.

L’uomo è stato arrestato e ora è in attesa dell’udienza di convalida, prevista per questa mattina presso il Tribunale di Pescara. L’operazione si inserisce in un ampio servizio di prevenzione e repressione del consumo e dello spaccio di sostanze stupefacenti nella zona.